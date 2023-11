Calciomercato | la sorpresa Savio verso la Serie A | blitz per il gioiello del Girona

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ilè lapiù bella dei top-5 campionati. La squadra di Míchel guida clamorosamente la classifica della Liga e si candida ad un ruolo da protagonista anche nelle prossime partite. E’ reduce da 5 vittorie consecutive nel campionato spagnolo e guida la classifica con due punti di vantaggio sul Real Madrid, 4 sul Barcellona e 6 sull’Atletico Madrid. Una delle rivelazioni del campionato è sicuramente, 19enne di proprietà del Troyes ma in prestito al. In questa stagione ha già messo a segno 4 gol e servito 4 assist in 13 giornate. Si tratta di un calciatore brasiliano classe 2004. E’ un’ala destra di piede mancino, molto veloce e tecnico. Il suo punto di forza è l’uno contro uno, ama partire largo ed è in grado di calciare in porta con facilità. Nel 2021 è stato inserito nella lista ‘Next ...

E' da metà settembre che questa squadra attira l'attenzione, dunque non serve presentarla in fretta e furia come se fosse unavenuta fuori negli ultimi giorni; invece vogliamo fornirvi una ...

Il Girona vola in Liga spagnola ed uno dei protagonisti è l'attaccante Savio: pronto l'assalto dalla Serie A per il brasiliano ...