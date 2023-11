Calcio | U21; Nunziata | con San Marino vietato distrarsi

Ai quali si aggiunge Miretti, convocato in. Va detto che il centrocampista Locatelli ha già ... il prossimo sarà ChiesaLa Juventus che prova a tornare ai vertici delitaliano parla italiano. ...

U21, Oristanio lascia il ritiro azzurro Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - 'Contro la Norvegia abbiamo fatto benissimo a livello di intensità e voglia di vincere, ma siamo mancati un po' nel ...Anche le parole critiche dell'esperto di blue Sport Rolf Fringer («Irrispettoso nei confronti degli altri giocatori della Nazionale U21»), hanno irritato Voser ... Non fatelo per voi, ma per il calcio ...