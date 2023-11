Calcio | Spezia Ufficiale esonero Alvini

... nel 2009 ha scritto il libro ufficiale del Centenario del Pisa, il volume "Cento Pisa" per ... Anche D'Angelo vicino ad accasarsi, su di lui lo

Spezia calcio, dirigente minacciato sotto casa Agenzia ANSA

Spezia Calcio, auto vandalizzata e minacce a membro del club Primocanale

LA SPEZIA - Ora è ufficiale, Massimiliano Alvini e lo Spezia Calcio si dicono addio dopo soli quattro mesi: il tecnico di Fucecchio, in forza dal 7 luglio scorso, è stato esonerato dalla guida della p ...I campionati di serie A e serie B sono fermi per la sosta delle Nazionali e per la Ternana è tempo di test. Per l’occasione, ecco tornare un appuntamento che si era ripetuto più volte in passato, ma s ...