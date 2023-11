Calcio | Nunziata non si fida di San Marino | ' ricordiamoci la Lettonia | vietato sbagliare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Milano Marittima, 15 nov. -(Adnkronos) - Quattro partite, nessun gol fatto e 17 subiti. Messa così, sui numeri, la sdi Serravalle tra le Nazionali Under 21 di Sane Italia, in programma giovedì alle 18.30 (diretta Rai 2), non avrebbe storia. Ma non doveva avere storia neanche la partita del settembre scorso a Jurmala contro la: dopo averla pareggiata, invece, ora l'Italia si trova costretta a inseguire nel Gruppo A di qualificazione all'Europeo del 2025. Carminequella partita contro lala ricorda bene: "Tante volte si dà per scontato che le motivazioni ci siano in automatico solo perché si indossa la maglia della Nazionale. Sbagliato: le motivazioni vanno sempre ricercate e in questo senso abbiamo già pagato contro la. I ragazzi sono ...