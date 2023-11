Calcio | ManCity Fatturato record da quasi 820 milioni di euro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il 'Treble' ha portato115in più rispetto all'anno precedente MANCHESTER (INGHILTERRA) - Una stagione da, non solo in campo. Il Manchester City ha comunicato i dati del bilancio relativo all'anno finanziario 2022-23, quello dello storico 'Treble': ilha toccato quota

... Roma - Porto 0 - 3, CL '16 - 17; Liverpool - Milan 3 - 2, CL '21 - 22; ManUtd - Atalanta 3 - 2, CL '21 - 22; Inter - Liverpool 0 - 2, CL '21 - 22; Juve - Villarreal 0 - 3, CL '21 - 22;- ...

ESCLUSIVA TMW - Repice: "Meglio Lazio-Roma 0-0 che Chelsea-Man City. Quello non è calcio" TUTTO mercato WEB

Calcio: Premier; il Chelsea ferma il Man City, Liverpool secondo Agenzia ANSA

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...