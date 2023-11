Calcio | Lucescu | “Non allenerò mai più in Russia | la mia carriera non è terminata”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Mircea, intervistato da ‘Sport-Express’, ha parlato di come la guerra trae Ucraina l’abbia segnato e gli abbia indotto a prendere decisioni professionali drastiche, per il proseguo della sua, nei confronti della Nazione governata dallo ‘Zar’ Vladimir Putin. Queste le sue parole al quotidiano russo: “Non tornerò mai più a lavorare in(ha allenato lo Zenit nella stagione 2016-’17) dopo ciò che ho visto con i miei occhi in Ucraina, questo è sicuro. Laè terrorismo, morte e dolore. Questo paese mi ha tolto la seconda casa, Donetsk, e voleva portarmi via la terza, Kiev. Voglio essere ricordato come un uomo che ama l’Ucraina“. “Lavorando qui a Kiev con la Dinamo, ho visto con i miei occhi tutti gli orrori della guerra che laha portato. Non ho ...