Calcio | Lopetegui rifiuta panchina Al Ittihad

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il tecnico spagnolo aspetta una proposta dalla Premier MADRID (SPAGNA) - Karim Benzema resta ancora senza allenatore. Secondo "As", Julenhato l'offerta dell'Al, ancora alla ...

Il tecnico spagnolo aspetta una proposta dalla Premier MADRID (SPAGNA) - Karim Benzema resta ancora senza allenatore. Secondo "As", Julenha rifiutato l'offerta dell'Al Ittihad, ancora alla ricerca di un sostituto di Nuno Espirito Santos: il tecnico spagnolo sa di avere molti estimatori in Premier League e aspetta una nuova ...

Al Ittihad, non solo Lopetegui: contattato anche Marcelo Gallardo. L'argentino è tentato TUTTO mercato WEB

L'Al Ittihad esonera Nuno Espirito Santo: "Lite con Benzema e ombra Zidane" Tuttosport

Il tecnico spagnolo aspetta una proposta dalla Premier MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Karim Benzema resta ancora senza allenatore. Secondo 'As', ...L'Al Ittihad lavora al post Nuno Espirito Santo non prendendo solamente in considerazione il nome di Lopetegui ...