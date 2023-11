Calcio | il Times rivela | IFAB studia introduzione espulsione a tempo per le proteste

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Secondo il ‘’, in contatto con Lukas Brud, Ceo dell’International Board, L’(International Football Association Board) valuterà nelle prossime riunioni la possibilità di introdurre le espulsioni a. Questo tipo di sanzione è già stata testata a livello giovanile nelinglese, per contrastare “pene” più pesanti sullecontro gli arbitri. L’idea sarebbe quella di allontanare dal campo i calciatori per 10 minuti in caso diper. Questo è ciò che si legge sul giornale britannico: “I giocatori potrebbero non preoccuparsi così tanto di prendere un cartellino giallo per aver detto qualcosa di inappropriato a un arbitro, ma può fare una grande differenza se sanno che significa stare per dieci minuti fuori dal campo“. ...