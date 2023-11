Calcio | Fiorentina Kayode Italiano è stato fondamentale per me

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 15 novembre 2023) "Nazionale? Penso a dare il massimo, il resto verrà da sè" FIRENZE - "Vincenzo, mi ha preso con sé da dicembre dell'anno scorso durante la pausa dei Mondiali, mi sono sempre allenato dando il massimo. Non ho esordito ma ho fatto dodici panchine in prima squadra e a me è