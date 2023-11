Calcio femminile | Manuela Giugliano regala il pari alla Roma contro il Bayern Monaco in Champions League!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Andata in archivio il primo impegno dellanel Gruppo C della fase a gironi dellaLeague 2023-2024 di. Le giallorosse erano impegnate all’FCCampus, affrontando il. Un impegno complicato per le ragazze allenate da Alessandro Spugna, al cospetto della squadra leader della Bundesliga. Una partita molto difficile in cui le campionesse d’Italia sono state bravissime a rimontare da una situazione di svantaggio. Sotto 2-0 per i gol della serba Jovana Damnjanovic al 20? e dell’autogol di Elena Linari al 45+4?,è salita in cattedra con l’assist sul gol della canadese Evelyne Viens al 58? e poi mettendosi in proprio nei minuti di recupero con la ...