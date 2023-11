Calcio | Euro 2024; Israele - Svizzera 1 - 1

Svizzera e Israele pareggiano nel recupero dell'ottava giornata valida per le qualificazioni a2024 . Elvetici in vantaggio al 36° minuto grazie a , abile a sfruttare l'assist di Fernandes. Nel finale di gara Weissman pareggia i conti e regala all'Israele un punto d'oro fondamentale per ...

Okafor non incide e la Svizzera, dopo aver dominato per sessanta minuti contro Israele, subisce il pari e la beffa rivale: è 1-1 alla Pancho Arena di Felcsút, casa della Puskás Akadémia e campo neutro ...Arrivato in Italia per 14 milioni di euro, Noah Okafor al Milan non ha ancora avuto modo di brillare. L'attaccante svizzero è infatti stato schierato spesso e volentieri a partita in corso, chiuso ...