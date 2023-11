Calcio | Brescia Maran Ritorno un segno del destino | ora meritarsi maglia

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 15 novembre 2023) "Dopo 17 anni torno per chiudere un cerchio", dice il nuovo tecnico delle rondinelle- Diciassette anni dopo l'ultima volta, Rolandoha riabbracciato il. Dopo l'esonero di Daniele Gastaldello la società ha scelto per lui per rilanciare le rondinelle e ridare entusiasmo e fiduci