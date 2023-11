(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCaduta didaldi. Dopo un sopralluogo congiunto con l’ufficio Tecnico Patrimonio del Comune di Napoli, la Napoli Servizi è intervenuta per lain. “E’ stata effettuata una verifica e lo spicconamento delle parti ammalorate e successivamente è stata apposta una rete anticadutasu entrambi i lati delad un’altezza di 20 metri – si legge in una nota del Comune – L’è stato eseguito nella notte per intervenire ined arrecare minor disagio ai passanti e ai commercianti“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

A fine agosto, infatti, si registrò il crollo di tantisolaio che terminarono sulle scrivanie e arredi di un ufficio. Per fortuna in quel momento nell'ufficio non c'erano dipendenti in ...

Cadono calcinacci dal cornicione, intervento dei vigili del fuoco ArezzoNotizie

Calcinacci dal Ponte di Chiaia, intervento di messa in sicurezza anteprima24.it

I calcinacci caduti dal muro di cinta della ex Tintò a Fagnano Olona sulla strada in via Gorizia riportano sotto i riflettori lo stallo di un’area che a vent'anni dalla chiusura dell’azienda e dopo un ...RIETI - Non è stata una caduta di calcinacci dal cornicione del palazzo dell’ex Seminario a causare, lo scorso venerdì mattina, la temporanea chiusura di via Pescheria ...