Cairo | «Mazzarri? È allenatore in gamba e di qualità Gli voglio bene»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Urbano, presidente del Torino, ha rilasciato un’intervista a Gianluca Di Marzio. Il presidente del Toro ha anche parlato del nuovodel Napoli, Walter. Il tecnico infatti ha allenato i granata raggiungendo anche l’Europa nella stagione 2018/19: «L’ho sentito ieri, gli ho fatto un in bocca al lupo. Sono rimasto molto legato e affezionato a lui. Ci sentiamo ancora, dovevamo vederci in estate. È una persona molto ine un bravissimo, ha fatto benissimo in tante realtà, Reggina recuperando quegli undici punti alla Sampdoria, ha fatto benissimo al Napoli vincendo e arrivando secondo. È undi, di capacità, molto volitivo. In bocca al lupo. Gli». Poi il presidente di Rcs ...