Cade da quattro metri | 30enne grave in ospedale

(Di mercoledì 15 novembre 2023) E’ in gravissime condizioni ilche, questa mattina poco prima delle ore 10, è caduto da circa 4di altezza a Cortona, da un palazzo, in piazza Franciolini. Sembra che l’uomo stesse tentando di introdursi all’interno di un appartamento dove sono in corso lavori di ristrutturazione e forse sorpreso dall’arrivo di qualcuno, cercando di fuggire sia volato giù dal secondo piano. L’uomo, è stato portato in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso al Pronto Soccorso dell’Le Scotte di Siena. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto, è intervenuta la Misericordia di Cortona. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.