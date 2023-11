Burioni sfotte il no vax Djokovic | “Prima dose” | valanga di messaggi

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – Jannik Sinner batte Novakalle Atp Finals 2023, Robertoesulta eil serbo. “”, scrive il virologo sui social, pubblicando una foto di unpiangente e provocando una prevedibiledi reazioni. Il riferimento è chiaramente alla linea tenuta dadurante la pandemia covid: netto no al vaccino, ribadito anche quando la vaccinazione è diventata un requisito fondamentale per partecipare a tornei prestigiosi. Nella discussione che nasce dalo ditornano sotto i riflettori alcunipubblicati in passato dal medico, in particolare nel periodo in cuiè stato espulso dall’Australia e costretto a ...