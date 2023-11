Buon compleanno Fausto Brizzi | Sergio Cammariere | Sofia Goggia…

(Di mercoledì 15 novembre 2023)Giucas Casella, Antonella Ruggiero… …, Petula Clark, Roberto Cavalli, Giovambattista Caligiuri, Eugenia Roccella,, Mia Ceran, Vanessa Bonelli Mosell,Goggia, Marco Susio, Jacopo Castagna, Florian Gruber, Luca Mazzitelli… Oggi 15 novembre compiono gli anni: Antonio de Vitis, ex calciatore; Petula Clark, cantante, attrice, compositrice; Gianfelice Ferlito, scacchista; Paolo Inzerilli, generale; Vincenzo Balzani, chimico; Olimpio Paolinelli, ex ciclista; Enzo Staiola, attore; Roberto Cavalli, stilista; Sebastiano Celeste, direttore fotografia; Fabrizio de Angelis, regista, sceneggiatore, produttore cinema; Aldo Magrelli, pittore; Mario Manfredi, politico; Renzo Caldara, bobbista. Inoltre, compiono gli anni: ...

...dell'articolo di Enrica Roddolo per www.corriere.it carlo rivela di voler evitare un'aspra battaglia con harry1 Il principe Harry telefonerà al padre re Carlo oggi per augurargli, ...

Un buon compleanno per Beatrice Luzzi - Grande Fratello 2023 | GF Grande Fratello

14 NOVEMBRE, BUON COMPLEANNO CAMPIONI! TUTTOBICIWEB.it

Dopo ore di preparativi, per i ragazzi è arrivato il momento di sedersi a tavola e celebrare con grande allegria il compleanno di Beatrice. “Grazie a tutti e grazie a Rosy per aver cucinato” urla ...Una celebrazione modesta, senza lo sfarzo che più fa pensare alla royal family. Re Carlo III ha compiuto oggi 75 anni. Come di rito, la ...