Budapest-Scandicci oggi in tv | orario e diretta streaming gironi Champions League femminile 2024 volley

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tutto pronto per Vasas Obuda-Savino Del Bene, partita valevole per il girone B della Cev2023/di. Le toscane di Massimo Barbolini, dopo la netta vittoria all’esordio contro Plovdiv davanti al proprio pubblico, vanno a caccia di un altro successo nella prima trasferta in Europa. Dall’altra parte della rete c’è la compagine ungherese, reduce dalla sconfitta contro l’Eczacibasi Istanbul e a caccia dei primi punti. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di martedì 14 novembre all’Erd Arena di, in Ungheria. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...

EX E PRECEDENTI Nessuna giocatrice della Savino Del Beneha indossato in passato la maglia del Vasas "buda. Allo stesso modo nella formazione ungherese non ci sono ex giocatrici ...

Stasera (ore 19) la seconda gara della Pool B con le ungheresi del Vasas. Avversarie toste e a punteggio pieno in campionato: i pericoli da evitare.