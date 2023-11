Bright Magus | l’album d’esordio “Jungle Corner” live al Biko di Milano

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Mercoledì 29 novembre 2023 ipresenteranno aldiil loro album” disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 27 ottobre. Il quintetto strumentale nato sotto l’ascendente del metafisico periodo elettrico di Miles Davis sarà in concerto mercoledì 29 novembre alle ore 21.00 aldi Via Ponti 40 aper presentare”. L’evento è riservato ai soci ARCI a € 11,50. Info acquisto biglietti: http://bit.ly/3QAq0RY “” è un album in cui jazz, funk, rock, avant e psichedelia si fondono in un sound fluido guidato e spinto dalle cinque ...