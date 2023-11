Bremer e non solo | il punto sui rinnovi alla Juve

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Lantus tratta il rinnovo del contratto con Gleison. Il difensore brasiliano entro Natale firmerà per una stagione in più:...

Commenta per primo L' Inter e la Juventus , una rivalità infinita che va oltre il campo. No,è solo una metafora per sottolineare quanto la partita sia sentita da entrambe le parti, ma è la ......

Pagelle Juve: McKennie non molla, Bremer chirurgico, Kostic mister assist Tuttosport

Bremer: “Ero arrabbiato perché non segnavo! Cos’è cambiato rispetto all’anno scorso” SOS Fanta

Ultimo giorno di riposo concesso alla squadra da Mister Italiano dopo la vittoria contro il Bologna. Da domani, infatti, i calciatori non impegnati con le rispettive nazionali faranno ritorno al Viola ...Bremer Juve, firma al 2028 entro Natale: il grande inizio stagione e non solo. Cosa c’è dietro il rinnovo del difensore bianconero Come riporta La Gazzetta dello Sport i prossimo giocatore della Juven ...