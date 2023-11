Braverman attacca il premier Sunak

... come il suo cinico commento sui senzatetto che sceglierebbero di vivere in tenda,ha firmato un articolo in cuila polizia per l'approccio troppo leggero nei confronti delle ...

Regno Unito, Suella Braverman attacca la polizia sulle piazze e ... Domani

Sunak licenzia Braverman, la ministra degli Interni, per l'attacco alla polizia sulle proteste pro-Palestina. ilmessaggero.it

La Corte suprema del Regno Unito ha dichiarato illegale il contestatissimo piano Ruanda voluto dal governo britannico, all'interno della sua stretta sull'immigrazione irregolare, per il trasferimento ...In Francia abbiamo tutti visto settimane di blocco. Bene, tutti questi scioperi, per durata o “addensamento”, in Italia sarebbero illegali (di G. Cremaschi) ...