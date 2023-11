Botswana vs Mozambico – probabili formazioni | notizie sulla squadr

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il Gruppo G delle qualificazioni alla Coppa del Mondo CAF 2026 si apre con l’incontro traal Francistown Stadium giovedì 16 novembre. I padroni di casa cercheranno di ottenere una vittoria consecutiva dopo essere tornati a vincere l’ultima volta, mentre gli ospiti andranno alla ricerca della prima vittoria in tre uscite. Il calcio di inzio divsè previsto alle 14 Anteprima della partitavsa che punto sono le dueIlha ottenuto una combattuta vittoria per 2-1 contro l’Eswatini quando le duee si sono affrontate in amichevole al Lobatse Stadium il 16 ottobre. Gli uomini di Didier Gomes Da Rosa hanno aperto le ...

Botswana-Mozambico (giovedì 16 novembre 2023 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

