Boom ascolti per Sinner - Djokovic | in 2 | 5 milioni su Raidue

(Di mercoledì 15 novembre 2023)straordinari per il tennis su Rai2. Il match del secondo turno delle ATP Finals tra Jannike Novak, con la vittoria dell'azzurro - la prima in carriera contro il numero uno del ...

record anche per Sky. Il match dalle 21 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno - ha raccolto ben 789 mila spettatori medi e 1 milione 838 mila spettatori unici, con il 4,5% di share, facendo ...

Boom di ascolti per Sinner su Rai2, oltre 2,5 milioni Agenzia ANSA

Boom di ascolti per Sinner su Rai2: oltre 2,5 milioni di spettatori ... Tendenzediviaggio

Ascolti record per il tennis su Sky con l’incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic alle Nitto ATP Finals di Torino. Ieri sera, il match che ha visto trionfare l’azzurro contro il numero uno del mon ...E’ fatta anche questa, e non la dimenticherà: Jannik Sinner trionfa contro il numero uno del mondo (e già sei volte Maestro alle Finals) Nole Djokovic per 7-5, 6-7 (5), 7-6 (2) al… Leggi ...