Boom ascolti per Sinner-Djokovic | in 2 | 5 milioni su Raidue

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov. (askanews) –straordinari per il tennis su Rai2. Il match del secondo turno delle ATP Finals tra Jannike Novak, con la vittoria dell’azzurro – la prima in carriera contro il numero uno del mondo – è stato visto da 2e 543mila spettatori, con uno share del 14,6%: si tratta del miglior risultato per il tennis in Rai degli ultimi dieci anni. Per ritrovare numeri del genere bisogna risalire al biennio 2010-2011, con la doppia finale al Roland Garros di Francesca Schiavone: la vittoria del 2010 sull’australiana Samantha Stosur, trasmessa in diretta su Rai2, fu apprezzata da 2e 149mila spettatori di media, con uno share del 20,3 %, mentre la sconfitta subita l’anno dopo dalla cinese Li Na venne vista da 2e 224mila ...