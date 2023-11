Bombe e balle coreane

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 15 novembre 2023) È possibile che la Corea del Nord, così povera, fornisca armi alla Russia? Pare che Kim Jong-un abbia appena mandato a Mosca un milione di proiettili, stando a quanto dice la Corea del Sud.Carlo Donivia email Gentile lettore, parafrasando un film di James Bond “Dalla Russia con amore”, potremmo dire “Dalla Corea con amore”. La notizia di cui lei parla viene da fonte molto qualificata. In effetti la Corea del Sud è sempre la prima ad essere informata ogni volta che Kim muore, in media una o due volte l’anno. Vede, tutte le “notizie” sul Nord Corea sono invenzioni. Nessuno sa niente e men che mai il Sud e gli Usa, nonostante satelliti, aerei spia e altre diavolerie. Si va a tentoni. Quando Kim fece esplodere la prima atomica, gli Usa lo scoprirono perché fu registrato un “terremoto anomalo”: non si erano neppure accorti che il Nord preparava la bomba. Si figuri il resto. Tempo fa ci fu ...