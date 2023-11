Bollette gas e luce | da Enel a Edison sei società sanzionate da Antitrust | pratiche aggressive e prezzi folli

Leggi su free

(Di mercoledì 15 novembre 2023)ha annunciato l’arrivo delle sanzioni per gli aumenti delle. Cosa ha spiegato l’Autorità garante di concorrenza e mercato in vista delle multe per varie compagnie. L’ha ribadito che scatteranno sanzioni in vista degli aumenti sulledei cittadini. Irrogate sanzioni per un totale di oltre 15 milioni di euro: a farne le spese sonoEnergia, Eni Plenitude,Energia, Acea Energia, Dolomiti Energia ed Iberdrola Clienti Italia. Sanzioni per seiche hanno modificato i contratti, in maniera unilaterale, facendo aumentare i costi delledi gas ed elettricità (Immagine Rete) Proprio le seiavrebbero adottato, ...