Bocciato il «piano Ruanda» sulla deportazione dei migranti illegali | la stangata per Sunak dalla Corte suprema | «Perché è illegale»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Labritannica haildel governo di deportare ingli immigrati. Si tratta di un duro colpo per Rishi, arrivato il giorno dopo che l’ex ministra degli Interni, Suella Braverman, licenziata lunedì per un suo duro attacco ai vertici di Scotland Yard, lo ha accusato di «portare avanti una politica fallimentare sull’immigrazione». Era stato lo stesso esecutivo a rivolgersi all’Alta, dopo che il contestassimoera stato dichiaratoda un tribunale d’Appello a Londra secondo cui il Paese africano non può essere considerato «sicuro». Per i cinque giudici le autorità di Kigali potrebbero infatti rimandare i...