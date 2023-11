Bocciato il piano per ' deportare' i migranti in Ruanda | una batosta anche per Meloni?

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La Corte Suprema britannica ha definitivamenteildel governo conservatore che prevedeva di inviare i richiedenti asilo in, per appaltare a Kigali gli oneri dell'accoglienza in cambio di finanziamenti. Si tratta di un duro colpo per il premier Rishi Sunak, un colpo che...