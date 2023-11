Boateng | “Leao è fortissimo | ma Balotelli era di un altro livello Milan? Ecco perché sono andato via…”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Kevin Princeha rilasciato alcune dichiarazioni sia sulla sua esperienza da giocatore delche su. Nell’ultimo turno di campionato prima della sosta per gli impegni delle varie nazionali, vistate due grosse sorprese. La prima è stata il pareggio delal Via del Mare contro il Lecce, mentre la seconda Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Commenta per primo L'ex centrocampista del Milan Kevin - Princeha parlato a Tv Play : questi alcuni estratti delle sue dichiarazioni. BALOTELLI - 'Io amo ... Lui oè fortissimo, Mario ...

Boateng: “Al Milan sentivo troppe responsabilità. Balotelli e Leao…” Pianeta Milan

Boateng: "Balotelli meglio di Leao. Quando è arrivato al Milan ho ... MilanLive.it

Boateng ha affrontato diversi temi legati al Milan e anche alla sua esperienza in rossonero. Importanti le parole su Balotelli ...L'ex centrocampista del Milan Kevin-Prince Boateng ha parlato a Tv Play: questi alcuni estratti delle sue dichiarazioni. BALOTELLI – “Io amo Balotelli, per me poteva vincere tre volte il Pallone d’Oro ...