“Blu Day” domenica a Melito il 19 novembre | appuntamento a piazza Santo Stefano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il 19Blu Day adi Napoli: una iniziativa delle associazioni Trasparenza pere La Casa di Chiara Il 19inper il “Blu Day”. “È impensabile che si parli dei bambini autistici solo il 2 aprile in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. Questi bambini respirano tutto l’anno, proprio come tutti noi…“. È quanto affermano Vincenzo Stravolo Presidente dell’ODV – Trasparenza pere Grazia Del Prete responsabile dell’Associazione La Casa di Chiara. “Invitiamo i genitori a portare i loro figli ainS.19 ...

... baby skilift e pistadalla leggera pendenza. E poi un altro grande classico, lo slittino, da ...pensata per i principianti è quella in calendario il 16 dicembre in occasione del Free Ski. In ...

SOCIALE. Domenica 19 novembre “Blu Day” a Melito di Napoli per sensibilizzare la tematica dell’autismo L' Altra Notizia

Nothing "rompe" la bolla blu di iMessage. Chi userà un Phone (2 ... DDay.it

Tutto quello che dovete sapere sui cofanetti celebrativi del centenario Warner. In New Hollywood ci sono I Tre dell'Operazione Drago, Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato, Ragazzi Perduti, Gremlins ...Mila Ogliastro - Voce Andrea Pozza - Pianoforte Aldo Zunino - Contrabbasso Giorgio Griffa - Batteria ...