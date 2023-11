Blitz Israele in ospedale al-Shifa | Hamas | “Crimine contro umanità”

Leggi anchein ospedale al Shifa: trovate armi, ma nessun ostaggio Gaza, ospedale al Shifa base di Hamas: 007 Usa confermano Ospedali di Gaza in ginocchio, chirurgo: "Operazioni senza ...

L'esercito di Israele entra nell'ospedale al Shifa, Hamas: 'Un crimine ... Agenzia ANSA

Blitz di Israele dentro ospedale al-Shifa: impiegati carri armati e oltre 100 soldati Sky Tg24

Nel 40esimo giorno di guerra in Medio Oriente, Israele è entrato nell'ospedale al Shifa di Gaza con almeno 100 soldati. L'esercito israeliano ha annunciato "un'operazione mirata" in un'area specifica ...«Questa guerra è un'opportunità per ripensare l'intera strategia securitaria di Israele». È questo il pensiero di fondo del generale Amir Avivi, ...