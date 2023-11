Blitz Israele in ospedale al-Shifa | Hamas | “Crimine contro umanità”

Dal canto loro, i funzionari di al - Shifa hanno costantemente respinto le affermazioni di, secondo cui Hamas avrebbe costruito un importante centro di comando sotto l'ospedale, il più grande ...

Guerra Israele-Hamas, ultime notizie. Blitz delle forze armate israeliane nell’ospedale al Shifa Il Sole 24 ORE

L'esercito di Israele entra nell'ospedale al Shifa, Hamas: 'Un crimine contro l'umanità' Agenzia ANSA

Nel 40esimo giorno di guerra in Medio Oriente, Israele è entrato nell'ospedale al Shifa di Gaza con almeno 100 soldati. L'esercito israeliano ha annunciato "un'operazione mirata" in un'area specifica ...«Questa guerra è un'opportunità per ripensare l'intera strategia securitaria di Israele». È questo il pensiero di fondo del generale Amir Avivi, ...