Blanca | portuali di Trieste contro la fiction Rai | Rappresentati come assassini | ma noi protestavamo seduti | non menavamo gli agenti

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 15 novembre 2023) «È veramente allucinante, alla fine è chiaro che si riferiscano a noi, anche se dicono che ogni riferimento è puramente casuale. Il fatto di far passare in unaquelli che hanno attaccato le forze dell’ordine, mentre noi eravamo lì solamente per difendere i nostri dir