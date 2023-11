Black Friday | dai cellulari alla moda | ecco quanto spenderanno gli italiani

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – Si avvicina il2023. Venerdì 24 novembre è la data designata per approfittare di ottime offerte e acquistare prodotti a prezzi scontati. Ma cosa compreranno gli? Secondo una nuova ricerca di American Express realizzata da Nielsen sui comportamenti, le aspettative e le tendenze di acquisto per l’ultimo venerdì di novembre, mentre il 55% degliprevede di fare acquisti nei settori fashion e cosmetici, il 63% di questi è pronto a spendere fino a 250 euro per il solo settore. L’indagine è stata condotta su un campione di 1.000 individui rappresentati della popolazione italiana per età, genere ed area geografica.e cosmetici sono tra le categorie merceologiche più popolari, insieme all’elettronica (59%) e agli elettrodomestici (43%). ...