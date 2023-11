Bisogna parlare del problema delle concussion

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 15 novembre 2023) A Mike era cominciata così. Una mattina di metà dicembre era sceso in garage a prendere l’auto: aveva infilato la solita chiave nella serratura della portiera, senza riuscire ad aprirla. Era rimasto interdetto, poi aveva riprovato. «Cazzo, non dirmi che si è rotta…», pensava. Dopo qualche tentativo andato a vuoto si era fermato a esaminare le chiavi. La scena, vista dall’esterno, era comica: Mike Webster, un colosso che aveva calcato i campi da football ai massimi livelli, osserva confuso un oggetto così semplice, in quelle sue mani enormi. Finché ecco l’illuminazione: non erano le chiavi della macchina, ma quelle della porta di casa sua. Chris la guarda mentre dorme: Nancy ha il viso candido incorniciato da capelli neri tagliati con la frangia. È notte nella loro casa in Georgia, ma non riesce a prendere sonno. Ripensa a quel pomeriggio. «È successo di nuovo», si dice. Per la terza ...