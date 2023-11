Bill Gates | “Ecco come vivrete fra 5 anni…” La profezia sull’intelligenza artificiale è horror

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’intelligenza artificiale cambierà la vita di tutti noi nel giro di 5 anni. E’ l’ennesimadi, che sembra quasi una minaccia: delineando il futuro che ci aspetta in maniera molto netta, le parole del magnate sono chiarissime: “Amo ancora il software tanto quanto lo amavo quando Paul Allen ed io abbiamo fondato Microsoft. Ma, anche se è migliorato molto nei decenni successivi, per molti versi il software è ancora piuttosto stupido”. In un articolo scritto di suo pugno,ha così immaginatosaranno le nostre vite di qui a qualche anno. Lasciandosi andare a delle previsioni che hanno allarmato tanti utenti, pronti a riversare tutte le proprie paure sui social.“Nei prossimi cinque anni – ha scritto– non dovrai utilizzare app diverse per attività ...