Berlino | colpì un agente durante manifestazione pro-Palestina | italiano condannato a 8 mesi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il giovanearrestato per aver colpito con un sasso ununapro-è statoa 8con la condizionale. Il 25enne, nato a Torino, era stato arrestato il 18 ottobre scorsolafilo-palestinese dopo aver colpito alla schiena un poliziotto con un sanpietrino e aver fatto resistenza incrociando le braccia e scalciando in direzione degli agenti nel momento dell’arresto. Come riportato dal quotidiano Berliner Morgenpost, si tratta del primo processo relativo alla dimostrazione nel quartiere di Neukölln della capitale tedesca, degenerata in disordini e scontri tra manifestanti e polizia. L’era accusato di grave ...