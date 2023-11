Bergamo | anziana muore cadendo da finestra | arrestata badante ucraina

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – Una donnaresidente in provincia diè stataquesta mattina dalla squadra mobile della questura dicon l'accusa di indebito utilizzo di carta bancomat e omicidio nei confronti di una donna italiana di 77 anni, avvenuto ail 22 aprile 2022. L'attività di indagine è partita immediatamente a seguito della morte dell', precipitata dalladella sua stanza da letto al quarto piano di uno stabile al civico 1 di via Einstein. Inizialmente si era pensato a un suicidio, ma da subito, anche a seguito di un accurato sopralluogo, effettuato da personale specializzato della polizia di Stato, sono emersi dubbi sulla ricostruzione dei fatti, basati su alcune testimonianze e sulla versione data dalla domestica della ...

... avvenuto ail 22 aprile 2022. L'attività di indagine è partita immediatamente a seguito della morte dell', precipitata dalla finestra della sua stanza da letto al quarto piano di uno ...

Bergamo, anziana muore cadendo dal balcone: arrestata la domestica La Stampa

Bergamo, anziana muore cadendo da un balcone: arrestata la ... TGLA7

La Squadra mobile della questura di Bergamo ha arrestato questa mattina una donna ucraina con l'accusa di aver ucciso, il 22 aprile del 2022, la donna di 77 anni che assisteva come badante, facendola ...Dare nuova vita ai luoghi abbandonati all’interno delle città, per riconsegnarli a chi in quei quartieri ha bisogno di nuovi spazi da vivere. Nasce così il ...