Benefici antiossidanti del CBD nella cosmesi naturale

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Negli ultimi anni, il Cannabidiolo (CBD), un composto non psicoattivo derivato dalla pianta di Cannabis sativa, ha guadagnato grande attenzione nel settore della. Notoriamente distinto dal suo correlato psicoattivo, il CBD si è affermato per le sue proprietà benefiche, soprattutto come potente antiossidante. La scienza dietro il CBD: Composizione e Proprietà Il CBD è uno dei numerosi cannabinoidi presenticannabis. La sua struttura molecolare è caratterizzata da un anello aromatico, un anello a tre atomi di ossigeno e due catene laterali alifatiche. Questa struttura contribuisce alla sua stabilità e solubilità in diversi veicoli, una caratteristica essenziale per l’uso in formulazioni cosmetiche. L’azione antiossidante del CBD si manifesta attraverso la sua capacità di neutralizzare i radicali liberi, molecole ...