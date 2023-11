(Di mercoledì 15 novembre 2023) È e rimarrà per sempre nella storia del basket italiano come il primo ad aver vinto un titolo Nba. Marco, in occasione del Premio Internazionale Sport Civiltà organizzato dai Veterani dello ...

Marco, in occasione del Premio Internazionale Sport Civiltà organizzato dai Veterani ... L'offerta scadeGiorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta scadeGiorni ...

Belinelli tra Obama, Jordan, Gallinari e Wemby: "È un giocatore clamoroso!" La Gazzetta dello Sport

Virtus Segafredo Bologna-EA7 Emporio Armani Milano LIVE in diretta Eurosport IT

Non solo ricordi. Il campione della Virtus Bologna ci racconta il suo formidabile viaggio in Nba con incursioni anche nel (suo) presente: "Voglio continuare a portare in campo il mio talento per poter ...La Virtus Segafredo Bologna si impone per 86-79 contro l’EA7 Emporio Armani Milano nel Round 8 di Eurolega.