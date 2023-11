Belgio-Serbia | Lukaku neanche in panchina | Vlahovic dal 1'

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Amichevole di prestigio perche si stanno sfidando allo stadio Sportoase di Leuven. Il ct delTedesco ha deciso di non...

L'amichevole di lusso in programma questa sera traRomelu Lukaku la vedrà dalla tribuna. Rese pubbliche le formazioni ufficiali e le panchine della gara che si disputa allo stadio Re Baldovino di Bruxelles si è capito che il Ct Tedesco ...

Amichevole, Belgio-Serbia: Lukaku in tribuna ForzaRoma.info

Belgio - Serbia: le formazioni ufficiali. Vlahovic e Kostic titolari Tutto Juve

Amichevole di lusso questa sera (fischio d'inizio alle ore 20:45) tra Belgio e Serbia. Neanche in panchina Romelu Lukaku della Roma, unico giocatore della Serie A tra i belgi. In campo dal ...Formazioni ufficiali Belgio-Serbia, le scelte del ct serbo in merito all’impiego dall’inizio di Vlahovic e Kostic Tempo di sfide tra Nazionali, con la Serbia di Vlahovic e Kostic impegnata stasera con ...