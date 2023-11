Belén e Elio | la triste scoperta sulle nozze | il dettaglio non sfugge ai fan

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Personaggi TV.Rodriguez è di nuovo sotto i riflettori del gossip, e sempre per lo stesso motivo: la sua vita amorosa. Nell’ultimo periodo sta facendo molto parlare la sua fresca storia con l’imprenditore brescianoLorenzoni, che frequenta da 5 mesi. I due trascorrono tantissimo tempo insieme, soprattutto in vacanza: prima in montagna e ora in un fantastico resort alle Maldive. I due sembrano davvero essersi trovati, tanto sicuri del loro amore cheavrebbe già chiesto alla Rodriguez di sposarlo, e lei avrebbe accettato. Con una foto diventata virale in pochissimo tempo la showgirl ha mostrato ai suoi fan il prezioso gioiello. Ma proprio questa foto ha suscitato qualche dubbio nel mondo dei social, che vuole vederci chiaro. Leggi anche: Belen einnamoratissimi alle Maldive: “Aspettiamo il post ...