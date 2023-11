Beatrice Luzzi | fuochi d’artificio per il compleanno e urla dai figli | “Non mollare”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Per il suoha non solo ricevuto un bellissimo aereo, ma anche id'artificio da parte dei suoiL'articolo proviene da Novella 2000.

GF,parla con Letizia Petris della sua ex Nella lettera Nicole ha dichiarato che la storia con Letizia era diventata tossica e anche sui social si era lasciata andare a diverse ...

Beatrice Luzzi compie gli anni al GF: la lettera dalla mamma e il regalo dei figli Elia e Valentino Fanpage.it

Durante l'ultima puntata del Fratello, andata in onda lunedì 13 novembre, è stato anche celebrato il compleanno di Beatrice Luzzi, che oggi, 14 novembre, spegne ben 53 candeline. (ilmessaggero.it) Il ...Dopo ore di preparativi, per i ragazzi è arrivato il momento di sedersi a tavola e celebrare con grande allegria il compleanno di Beatrice. “Grazie a tutti e grazie a Rosy per aver cucinato” urla ...