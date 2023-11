Bce | da Lagarde il colpo di grazia alle famiglie | chi rischia una stangata senza precedenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La buona notizia è appesa a una previsione. Secondo Goldman Sachs il ciclo di rialzi della Bce è terminato e Francoforte «rimarrà in attesa al 4,00% fino al primo taglio dei tassi nel terzo trimestre del 2024». Vedremo. Nel frattempo, però, le ferite da leccare sono tante. Ed è difficile capire quanto ci metteranno a rimarginarsi. Secondo i calcoli di Unimpresa, infatti, nell'ultimo anno si è registrata una stretta creditizia per i privati da ben 64 miliardi di euro, con una riduzione complessiva che sfiora il 5%. E se perleil saldo è negativo per 7 miliardi, considerato che i mutui sono sostanzialmente fermi, il credito al consumo è cresciuto di quasi 6 miliardi, mentre i prestiti personali sono crollati di oltre 13 miliardi, la mazzata per le imprese è assai più considerevole. Le banche hanno tagliato tutti i tipi di finanziamenti, con una riduzione di 57 ...