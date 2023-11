Bayern Monaco-Roma oggi in tv | Champions League calcio femminile | orario | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023), dalle 18.45, laesordirà adi Baviera (Germania) contro ilper il primo incontro del Gruppo C della fase a gironi delladi. Le giallorosse sono state inserite in un raggruppamento impegnativo di cui fanno parte anche il PSG e l’Ajax. Per questo, sarà importante conquistare un risultato utile nella trasferta tedesca. Le capitoline allenate da Alessandro Spugna hanno iniziato in maniera convincente la propria stagione, vincendo tutte le partite del campionato di Serie A e mettendo in mostra una grande compattezza. Lo si evince anche dall’ultima vittoria per 6-0 contro il Napoli. Certo, la sfida contro ilavrà connotati diversi e le campionesse ...