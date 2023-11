Bayern Monaco | occhi su giovane promessa che gioca in Australia

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il, firmato pre contratto per untalento ancora 17enne.ine si trasferirà in Germania il prossimo anno

E' un giorno storico per la Roma femminile che oggi esordirà in Champions League contro un avversario di tutto rispetto come il. La trasferta bavarese è sulla carta molto complicata per le giallorosse, ma la voglia di continuare a fare bene anche questa stagione in Europa per le giocatrici di Spugna è tanta. Si ...

Bayern Monaco macchina da soldi: ecco quanto incassano i soci dai dividendi Calcio e Finanza

Calciomercato: Bayern Monaco. Davies non rinnova, il Real lo segue Tiscali

L’avventura della Roma nella Fase a Gironi di Women’s Champions League inizia da Monaco di Baviera. La partita si gioca mercoledì 15 novembre 2023 allo Stadio FC Bayern Campus Platz 1 ...Il Bayern Monaco, firmato pre contratto per un giovane talento ancora 17enne. Gioca in Australia e si trasferirà in Germania il prossimo anno ...