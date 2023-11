Battipaglia | colpo in farmacia | ladri rubano 2mila euro dalla cassa

Leggi su zon

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Nella giornata di ieri, in zona Belvedere nel territorio di, dei, dopo aver scassinato la saracinesca della, si sono diretti – come riporta Salernonotizie – verso laautomatica da cui hanno prelevato circa. Inoltre, i malviventi si sono recati nello studio del farmacista dove hanno messo a soqquadro l’intero ambiente e sottratto dei beni. Indagano le forze dell’ordine per risalire all’identità dei malviventi. Segui ZON.IT su Google News.