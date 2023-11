Bassetti | “Sciopero dei medici è sbagliato | mai fatto”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – “Trovo che lo” dei, indetto dai sindacati per il 5 e 18 dicembre, “sia uno strumentodi protesta per iperché colpisce chi soffre già per suoi problemi di salute. Non ne ho maiuno”. Così Matteo, direttore Malattie infettive ospedale policlinico San Martino di Genova, commenta all’Adnkronos Salute le due giornate di astensione dal lavoro annunciate dall’Anaao Assomed e dalla Cimo-Fesmed, per il 5 dicembre, e oggi dai sindacati Aaroi-Emac, Fassid (Aipac-Aupi-Simet-Sinafo- Snr), Fvm (Federazione veterinari e) per il 18 dicembre. “Il problema delloè semplice: la situazione in cui versano inon è frutto di quello che hail ...