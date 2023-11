(Di mercoledì 15 novembre 2023) Prima vittoria esterna della stagione per la Reyer, che nella settima giornata disbanca il campo dei Wolvescon il punteggio di 93-77. Un successo molto prezioso per la squadra italiana, che rilancia le sue ambizioni di qualificazione al prossimo turno, portandosi ad un record di 3-4. Grandissima prestazione di Barry Brown Jr, che ha messo a referto 24 punti. In doppia cifra anche Aamir Simms con 16 punti, ma bene anche il contributo degli azzurri Marco Spissu (12) e Amedeo Tessitori (10). Ottimo avvio diche chiude avanti alla prima sirena di tre punti (23-20). I lituani trovano il vantaggio a metà secondo quarto, ma poi proprio nei minuti finali c’è la reazione della formazione italiana, che si presenta all’intervallo in vantaggio di cinque punti (44-39). Brown Jr si scatena nel terzo ...

Sono stati presentati stamani dal presidente della Fondazione di, Michele Bugliesi, gli ...studio la realizzazione di murales per l'arredamento delle pareti ed eventualmente un campo da. ...

Basket: Venezia firma il colpo esterno in EuroCup contro Vilnius OA Sport

Basket, EuroCup: sfide complicate per Venezia e Trento - Sportmediaset Sport Mediaset

Fondamentale prima vittoria esterna stagionale in EuroCup per l'Umana Reyer, che entra per la prima volta dall'inizio della stagione in zona play-off ...Seconda vittoria consecutiva per la Reyer Venezia che passa in casa dei Wolves Vilnius. Orogranata guidati da un super Brown Jr che spinge i suoi nella ...