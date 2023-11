Basket | Nba | super Jokic trascina Denver alla vittoria sui Clippers

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023), 15 nov. - (Adnkronos) - La solita grande prova del due volte Mvp NikolaNuggets (9-2), ancora privi dell'infortunato Jamal Murray, al successo per 111-108 sui Los Angeles(3-7). L.A. deve ancora aspettare per festeggiare il primo successo dall'arrivo di James Harden (21 punti e 4 assist con 7/15 al tiro per lui). La legge dei campioni NBA si impone mantenendo la Ball Arena inviolata (5-0) grazie anche alle giocate decisive nei secondi finali di Aaron Gordon, autore di 20 punti con 8/12 al tiro. I Nuggets ne hanno anche 18 con 7/11 da Reggie Jackson e chiudono tirando oltre il 53% dal campo di squadra contro il 43% dei, a cui non servono i 35 punti di Paul George.si ferma a un solo assist d...